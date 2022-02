Un'altra big al PalaPoli: l'Indeco ospita Gioia del Colle

Terzo match consecutivo tra le mura amiche per l’Indeco Molfetta che, sette giorni dopo il bellissimo derby vinto contro Bari in rimonta, affronta al PalaPoli la NVG Joivolley Gioia del Colle.

Con 10 vittorie e 3 sole sconfitte, gli uomini di Paglialunga sono secondi in classifica con 30 punti, al pari del Bari, a una sola lunghezza dal Leverano, primo con 31 punti, e Campobasso quarto con 29 punti.

Rosa parecchio esperto per i biancoazzurri gioiesi che vantano il giovane talento Esposito al palleggio, l’opposto sempreverde Cazzaniga capace di fare la differenza in B, lo schiacciatore ex Lube in serie A Pasquale Gabriele, i centrali Stufano e Porro, il libero ex Indeco Bisci. Chiude il sestetto un laterale tra il giovane Paglialunga e l’esperto martello Anselmo.

Al PalaPoli si sfidano due piazze storiche del volley pugliese. Entrambe le compagini arrivano dallo scorso entusiasmante weekend: i gioiesi hanno battuto 3-0 Campobasso tra le mura amiche rilanciando la sfida per le zone nobili della classifica in ottica playoff e promozione. L’Indeco Molfetta di mister Castellaneta, sotto 2-0 nel derby contro Bari, è riuscita nel capolavoro e ha battuto l’ormai ex prima in classifica rilanciandosi a metà stagione, con una stagione tutta da vivere in cui i giovanissimi biancorossi si stanno mettendo in mostra.

Fischio d’inizio fissato per sabato 26 febbraio alle ore 19. Arbitreranno l’incontro Giuseppe Cinquepalmi e Fabrizio Peragine. L’ingresso, limitato al 60% secondo le norme anticontagio, sarà consentito solo a possessori di green pass rafforzato e mascherina ffp2.