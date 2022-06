La Zero5 Castellana Grotte al lavoro per una stagione da protagonista

La stagione 2021-2022 del volley femminile è appena terminata, ma già si pensa alla prossima in casa Zero5 Castellana Grotte. La formazione pugliese ha purtroppo perso i play-out contro la Desi Volley Palmi, una sconfitta che ha sancito la retrocessione in B2. La stessa Palmi, comunque, ha fatto sapere di essere impossibilitata a mantenere la B1 per problemi di struttura ospitante, dunque la composizione del prossimo campionato è ancora un mistero.

Nel frattempo, Castellana Grotte pensa al futuro con grande convinzione dei propri mezzi, come sottolineato dal presidente Anna Tanese. Ecco le sue parole a tal proposito: “Siamo al lavoro per una stagione da protagonisti, sono state concluse le prime importanti trattative di mercato per la prossima stagione. Programmazione, organizzazione, senso di appartenenza e lungimiranza sempre al centro della nostra visione aziendale”.