Volley A2, Longo completa il reparto palleggiatori della New Mater Volley

Tre anni dopo, di nuovo a casa. Con una maglia diversa, ma di nuovo al Pala Grotte. Peppe Longo completa il reparto palleggiatori della New Mater Volley Castellana Grotte per la stagione sportiva 2022/2023 e per il prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Classe 1998, 188 cm, il regista nato a Putignano ma castellanese doc torna nella squadra della sua città dopo tre anni in giro per la Puglia e per l’Italia.

Macerata e Lecce in serie A3, Bari in serie B le tappe delle ultime tre stagioni. Castellana Grotte in maglia Materdominivolley.it (per due anni nel 2016/2017 e nel 2018/2019) e Bergamo le sue precedenti esperienze in serie A2. Ora il ritorno nella Città delle Grotte per affiancare l’italo-brasiliano Pedro Jukoski in regia alla New Mater Volley.

"Sono state tre esperienze durissime e altamente formative quelle degli ultimi anni ­– ha detto Longo che, con Macerata ha giocato lo scorso anno le semifinali playoff in serie A3 – Sono cresciuto tanto, sicuramente maturato sia sul piano tecnico che dal punto di vista umano. Torno a Castellana con più consapevolezza e più certezze. Ho giocato spesso fuori – ha commentato il regista, 24 anni il prossimo 28 luglio – Bergamo, Bari, Macerata, Lecce sono state tappe importanti, ma posso dire che con la maglia della propria città ci si sente diversi. Io mi sento a casa, più protetto, con meno pressioni".