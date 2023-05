Castellana Grotte perde il ritorno dei play-out col Terrasini e saluta la Serie B1

Proprio come un anno fa, è il Duo Rent Terrasini la bestia nera della Zero5 Castellana Grotte. Le siciliane hanno “regalato” un’altra delusione alla formazione pugliese: nella scorsa stagione, il ko alla Tensostruttura aveva decretato la disputa del play-out contro Palmi, poi perso, stavolta è stato proprio uno spareggio a sancire la retrocessione in B2. La Zero5 poteva contare sulla vittoria per 3-2 dell’andata, una settimana fa, un successo che non è stato sufficiente per mantenere la categoria.

Terrasini ha infatti vinto 3-0 di fronte al proprio pubblico, un risultato pesante e che forse in pochi si sarebbero aspettati. Ancora meno dopo la fine del primo set. Le ragazze di coach Milano hanno approcciato nel modo migliore la gara, rimasta in equilibrio a lungo, come ben dimostrato dal momentaneo 21-21. Sul 24-23 per le siciliane, poi, c’è stato il primo set point per le padrone di casa, annullato da Castellana Grotte come i successivi due. Il quarto è stato quello decisivo e il Duo Rent si è portato sull’1-0 grazie a un 28-26 non adatto ai cuori deboli.

Nella seconda frazione di gioco le pugliesi hanno cercato di pareggiare immediatamente e fino al 15-14 per Terrasini hanno retto bene il campo. Purtroppo il break di 8-0 delle palermitane ha letteralmente immobilizzato la Zero5 che non è stata più in grado di reagire e ha perso il set con troppa facilità. Anche il terzo parziale ha visto le ospiti arrendersi dopo un inizio più equilibrato, con il 3-0 finale che ha decretato il triste verdetto. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)

TERRASINI: Biccheri, Baruffi, Evola, Angelova, Pecora, Miceli, Nasi (L), Calia, Gabriele, Bruno. All. D’Accardi

CASTELLANA GROTTE: Bazzani, Fabbo, Avellini, Belotti, Kohler, Soleti, Recchia S. (L), Fino, Penna, Recchia A., Caffò, Bagnulo. All. Milano