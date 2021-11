Bcc Castellana Volley perde contro la Pallavolo Motta

Squadra in casa

Squadra in casa Motta di Livenza

Sconfitta per la Bcc Catellana Grotte sul campo della Pallavolo Motta per 3-1. La formazione di Bari al termine della quarta giornata di campionato di serie A2 si trova ora al secondo posto a 9 punti proprio al pari di Livenza e anche di Cantù. Al primo posto Kemas Lamipel Santa Croce.

Mota parte benissimo e si trova a condurre tutto il set (25-20); stessa storia nel secondo (25-17), mentre nel terzo la Bcc prova a reagire rimanendo in scia dei padroni di casa fino al 15-15 per mettere la freccia sul 18-20. Chiusura 20-25. Continua la battaglia fra chi vuole chiudere e chi riaprire i conti: parità 13-13 e poi 19-18. Motta va per il 21-19 e il finale dice 25-21.