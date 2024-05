Da Castellana Grotte alla Serie A di volley: la favola di Stefania Recchia

A soli 18 anni Stefania Recchia realizza il suo sogno chiamato A1, visto che nella prossima stagione giocherà nella Bartoccini Fortinfissi Perugia. È una splendida notizia per la giovane castellanese made in Grotte Volley Castellana. La passione, l’impegno, la perseveranza e il talento dimostrati finora sono stati premiati. A luglio compirà 19 anni ma è già una veterana nei campionati nazionali di serie B ed ora ha la possibilità di proseguire il cammino nella massima serie nazionale.

La società della Presidente Tanese ha vinto la scommessa che punta da sempre nel valorizzare le giovani atlete del vivaio. Tra l’altro, la coppia di liberi di Perugia sarà pugliese al 100%, visto che Stefania Recchia farà compagnia a un vero e proprio mito come Imma Sirressi. L’ormai ex giocatrice del Castellana Grotte ha iniziato a giocare a volley alla tenera età di 4 anni proprio a casa. La sua crescita è stata così veloce che ha esordito in prima squadra addirittura a 11 anni in Serie B2, per la precisione il 23 ottobre 2016 nel match vinto per 3 a 0 contro Cisterna.

Oltretutto, tra il 2015 e il 2016, si è laureata campionessa provinciale Under 12 e ha disputato la fase finale del campionato regionale Under 13. Dopo la promozione della prima squadra in B1, a 15 anni è diventa titolare. Nello stesso periodo ha partecipato anche al Trofeo delle Regioni. E adesso l’arrivo in Umbria, nel capoluogo, dove vivrà la prima esperienza lontano da casa, soprattutto saggiando la massima serie: “La chiamata di Perugia è sicuramente un qualcosa che ti lusinga particolarmente – ha spiegato Stefania. È stata subito la mia prima scelta, rappresenta una grande opportunità. Approdare in A1 significa avverare un sogno che avevo sin da piccola”.

Alla Bartoccini Fortinfissi avrà appunto modo di “andare a scuola” da Imma Sirressi: “Sono molte felice di poter essere sua compagna di squadra. Da lei posso imparare tantissimo, per me sarà sicuramente un anno di grande crescita. Poi siamo entrambe pugliesi e sicuramente questo aumenterà l’intesa”.