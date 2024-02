Zero5 Castellana Grotte, il settore giovanile gode di ottima salute

Grandi soddisfazioni in casa Zero5 Castellana Grotte per quel che riguarda la linea “verde”. Come reso noto dalla società pugliese, il florido settore giovanile, gestito in collaborazione con la Uisp 80 di Putignano, prosegue con le sue attività che lo collocano da anni ai vertici regionali. “Al di là degli aspetti tecnici – ha commentato tramite i canali ufficiali del club Johnny Terrafina, vicepresidente e allenatore delle giovanili – impressionante l’escalation in termini di numeri. Abbiamo superato di gran lunga i duecento tesserati e questo ci fa un enorme piacere, ma allo stesso tempo ci riempie di grandi responsabilità”.

Quasi al termine delle fasi regolari, ben tre formazioni su quattro, sono in testa a punteggio pieno. "Il cammino nei campionati Under 18, Under 16 e Under 14 prosegue spedito – ha spiegato mister Angelo Polignano - tutte le compagini sono saldamente al comando delle classifiche dei propri gironi e stanno trovando i giusti assetti per affrontare le imminenti gare ad eliminazione diretta. Le atlete partecipano con interesse e la loro crescita ci gratifica quotidianamente”.

“C’è un secondo gruppo Under 14 – ha aggiunto mister Terrafina - composto da ragazze alla prima esperienza. L’obiettivo è migliorare tecnicamente senza l'assillo del risultato. A breve inizierà il campionato Under 13, le ragazze si allenano da settembre con costanza e dedizione. Vogliamo trasformare questo gruppo in una squadra capace di togliersi delle soddisfazioni”.

“Quest'anno abbiamo voluto lavorare con atlete dei paesi limitrofi oltre alle nostre che hanno avuto meno spazi - ha sottolineato coach Giovanni Deligio – Non si conoscono tra loro, ma sono riuscite a fare gruppo, a conoscersi, ad aiutarsi fra loro. Tecnicamente abbiamo fatto grandi passi avanti, togliendoci anche qualche soddisfazione vincendo alcune gare. La strada è lunga ed in salita, ma sono convinto che, continuando in questa direzione, centreremo il nostro obiettivo che è quello della crescita tecnica delle atlete, consolidandolo ed aumentando il bacino di utenza”. Oltre ai campionati di categoria, molte atlete partecipano anche ai campionati CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) suddivise in gruppi Under 13, 14, 16 e 18.