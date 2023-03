Castellana Grotte, grande soddisfazione per i traguardi raggiunti da Under 16 e Under 18

Dopo i traguardi raggiunti da Castellana Grotte con le due formazioni under 16 e under 18 con la conquista del titolo di campionesse territoriali u18 e vice campionesse territoriali u16 (con conseguente accesso ad entrambe le fasi regionali) è stato fatto il punto con i due mister.

Angelo Polignano si è così espresso: “Archiviamo con grande soddisfazione la prima parte della stagione, il secondo posto territoriale dell'under16 e la vittoria dell'under18 erano traguardi tutt'altro che scontati in considerazione del fatto (cosa ai più passata inosservata) che affrontavamo questi campionati con buona parte dei sestetti al primo anno nella categoria se non addirittura più giovani. Basti pensare che abbiamo condotto gran parte della vittoriosa finale under 18 con una 2007 e una 2008 in campo. Ora ci affacciamo con curiosità alle fasi regionali con la consapevolezza di essere, per il terzo anno consecutivo, una delle pochissime realtà pugliesi presenti con più di una rappresentativa. Risultato, questo, che ci riempie d'orgoglio e realizza gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio di questo progetto. A tutto questo aggiungiamo un sensibile progresso tecnico registrato in questi mesi dalle più piccole nate dal 2010 alle 2012 che fanno ben sperare per i campionati under 13 e volley S3 di secondo livello in avvio questo mese”.

Queste sono invece le parole di Mariano Tinelli: “Siamo entrati nella seconda parte della stagione, (dopo una fase territoriale che ci ha resi protagonisti con più di una rappresentativa a raggiungere l’obiettivo della fase regionale) sicuramente quella dove si inizieranno a tirare le somme. Under 18 e under 16 continuano la preparazione alle fasi regionali, di pari passo anche i gruppi "minori" continuano a lavorare per i loro campionati in corso. Abbiamo creato entusiasmo, questo era il nostro intento. Tutti i gruppi sono numericamente aumentati, i tecnici adesso devono saper lavorare per mantenere alto quell’entusiasmo che stiamo provando a trasmettere ad ogni singola atleta”.