Castellana Grotte e UISP '80 Putignano uniscono le forze per far crescere il settore giovanile

Grotte Volley Castellana e Uisp '80 Putignano fanno squadra per il settore giovanile. Dopo vari incontri é giunta l’intesa tra le società delle presidentesse Tanese ed Impedovo per valorizzare le proprie atlete del settore giovanile e organizzare un percorso di crescita appropriato che le possa rendere future protagoniste nei campionati regionali e nazionali restituendo alla pratica della pallavolo un ruolo di primaria importanza nel panorama sportivo al femminile del nostro territorio.

L’obiettivo è creare una visione comune di qualificazione delle atlete attraverso un metodo di lavoro che ponga negli anni il sodalizio come punto di riferimento della pallavolo giovanile della zona al fine di garantire sempre una maggiore leadership sportiva che possa, tra le altre cose, dare visibilità alle due società per consolidare i rapporti di partnership commerciali preesistenti e facilitare il reperimento di nuove risorse economiche e umane. In cantiere anche la condivisione di eventi e progetti finalizzati alla pratica sportiva della pallavolo femminile e la crescita condivisa per tutti gli attori (tecnici, dirigenti, figure professionali) che vorranno farsi coinvolgere nella struttura organizzativa.