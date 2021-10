Bcc Castellana Grotte, con Bergamo una vittoria d’oro. Il coach: “Iniezione di fiducia importante”

Iniezione di fiducia importante. La definisce così coach Guinelli la vittoria della sua Bcc Castellana Grotte ai danni di Bergamo. Un avvio di campionato in serie A2 molto dolce, secco 3-0 (25-23, 25-17, 25-21).

“Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi: siamo stati molto bravi a lavorare, a pensare a noi, a concentrarci su quello che dovevamo fare senza alzare mai i toni. Siamo tutti contenti, questa è un’iniezione di fiducia importante. Di fronte avevamo una squadra fortissima e ne avremo ancora in futuro. Ma fin dall’inizio della stagione, - ha detto il tecnico - ci siamo ripromessi di metterci sempre grinta, impegno, testa e determinazione. Con i ragazzi ci diciamo spesso che rispetto e disponibilità sono troppo importanti per uno sport di squadra come il nostro. Stasera ci siamo riusciti alla perfezione. Il pubblico? Ci ha dato tanto, poi quello del Pala Grotte sa essere così caloroso e unico. Ci auguriamo in futuro di essere in grado di coinvolgerlo sempre di più e sempre meglio”.

Nella Bcc sono tre i giocatori in doppia cifra: Theo Lopes top scorer con 12 punti, Nicola Tiozzo (letale dalla battuta) e capitan Alessio Fiore con 11 punti. In evidenza anche i 3 muri di Marco Izzo e l’80% in attacco di Andrea Truocchio (8 su 10). Castellana chiude con il 51% in attacco (mai sotto il 50% in nessuno dei tre set) e sbagliando pochissimo (5 errori gratuiti tra ricezione e attacco).