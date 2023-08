Più che una giocatrice, una bandiera: la castellanese DOC Stefania Recchia rimane alla Zero5

La conferma che tutti aspettavano: Stefania Recchia sarà ancora il libero della Grotte Volley Castellana, iscritta al prossimo campionato nazionale di volley femminile di serie B1, che prenderà il via il prossimo 7 ottobre con la difficile trasferta di Arzano, una delle protagoniste della passata stagione. La prima gara casalinga è prevista al PalaGrotte il 15 ottobre contro Terrasini. Recchia, castellanese doc, ha 18 anni appena compiuti, ma è in pianta stabile in prima squadra dal campionato 2021-2022, ed è nella Grotte Volley da sempre.

A 10 anni di età il primo traguardo: campionessa provinciale Under 12. Esordio in B2 a soli 11 anni e poi non ha saltato una partecipazione ai campionati giovanili anche in diverse categorie di età, conquistando tanti podi e piazzamenti nelle finali e, molto spesso, guadagnando il titolo di miglior libero. Più volte è stata convocata nelle selezioni regionali. Entrata nel giro della prima squadra, non ne è più uscita, risultando sempre tra le più meritevoli di elogi.

Ma lei rimane con i piedi per terra, come spiegato ai canali ufficiali del club: “Devo frequentare il quinto anno del liceo delle scienze umane. Lo scorso anno sicuramente non è stato uno dei migliori, non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo sofferto molto sotto tanti punti di vista ma sono certa che quest’anno ci aspetterà un campionato migliore dello scorso e che ci prenderemo delle soddisfazioni. La mia conferma sicuramente mi rende tanto orgogliosa perché, come ho sempre detto, portare i colori della propria città da sempre è un’emozione difficile da spiegare. Sono contenta di far parte di nuovo di questa grande famiglia e sempre grazie alla società per la fiducia che ripone in me ogni volta, non vedo l’ora di iniziare. Quest’anno insieme faremo grandi cose”.