Il centrale della Materdomini Galiano convocato in nazionale

Giornata super positiva per la Materdomini Castellana Grotte che dopo il successo in serie B con l’Area Brutia Volley Cosenza, vede Gabriel Galiano, il centralone di 200 cm, convocato in nazionale. L’atleta ha già raggiunto il gruppo della nazionale azzurra.

Infatti, in settimana la Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali giovanili maschili, Prof. Julio Velasco, ha convocato il Castellanese Galiano (che già in passato ha collezionato convocazioni in nazionale) per uno stage, in programma dal 19 al 23 Dicembre, presso il Centro Pavesi FIPAV a Milano. Il collegiale, inoltre, proseguirà dal 27 dicembre al 2 gennaio a Montesilvano prima del trasferimento dei 12 convocati a Marsicovetere (PZ) per il torneo WEVZA di qualificazione all’Europeo di categoria. Tantissimo entusiasmo per il giocatore giallo-blu, classe 2006, che così commenta la prestigiosa chiama in azzurro: “Sono davvero contento per questa convocazione oltre ad essere molto motivato e desideroso di ben figurare. In questa stagione voglio dare il massino sia con la Mater, con l’obiettivo delle finali nazionali FIPAV sia con la nazionale in termini di crescita personale”.