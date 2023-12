Conversano scelta come sede delle Finali Nazionali Giovanili 2024 di volley

Conversano è una delle città scelte per ospitare le Finali Nazionali Giovanili 2024. Le sedi sono state deliberate oggi dal consiglio federale in corso di svolgimento ad Alberobello: le altre località sono San Giustino (PG), Cesena, Lanciano (CH) e Schio (VI). Per l’edizione 2024 la manifestazione avrà al proprio fianco il Gruppo BigMat, già presente sulle maglie di tutte le Nazionali di pallavolo e sitting volley. Il Brand, leader nella distribuzione specializzata di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare, sarà Title Sponsor che prenderà quindi il nome di “BigMat Finali Nazionali Giovanili”.

Le finali giovanili, che rappresentano uno degli appuntamenti clou dell’attività giovanile, assegneranno nei mesi di maggio e giugno i titoli nazionali nelle varie categorie. Le prime due categorie che eleggeranno la propria regina saranno l’Under 18 femminile e l’Under 19 maschile in programma dal 14 al 19 maggio 2024 rispettivamente a Conversano (BA) e San Giustino (PG). Successivamente, da martedì 21 a domenica 26 maggio, si disputerà a Lanciano (CH) la finale nazionale Under 17 maschile. La sede della finale nazionale under 16 femminile in programma negli stessi giorni sarà invece definita e deliberata nelle prossime settimane. Saranno poi Cesena e Schio (VI) le sedi degli atti conclusivi della manifestazione giovanile tricolore, con l’assegnazione dei titoli nazionali Under 14 femminile e Under 15 maschile in programma da martedì 28 maggio a domenica 2 giugno.

Le sedi e le date delle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2024

Finale Under 19 maschile: 14-19 maggio, San Giustino (Umbria)

Finale Under 18 femminile: 14-19 maggio, Conversano (Puglia)

Finale Under 17 maschile: 21-26 maggio, Lanciano (CH) (Abruzzo)

Finale Under 16 femminile: 21-26 maggio, sede da definire

Finale Under 15 maschile: 28 maggio-2 giugno, Schio (VI) (Veneto)

Finale Under 14 femminile: 28 maggio-2 giugno, Cesena (Emilia Romagna)