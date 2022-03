Il covid stoppa la sfida Turi - Grottaglie

Squadra in casa

Squadra in casa Arrè Turi

Sarebbe dovuta andare in scena sabato 26 marzo alle ore 18 la sfida valevole per la 22^ giornata, girone L, tra Arrè Formaggi Turi e Volley Club Grottaglie ed invece, ancora una volta, il covid ci ha messo lo zampino.

A causa di alcuni casi di positività riscontrati fra gli atleti biancazzurri la gara non ha preso il via ed è stata rimandata a data da destinarsi.

Restiamo in attesa di comunicazioni nei prossimi giorni per capire quando le due squadre scenderanno in campo.