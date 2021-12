Dicembre si apre con il derbyssimo Turi e Gioia del Colle

Si apre un dicembre tosto all’insegna del grande volley per il Palazzetto di via Cisterna che sarà teatro, all’ottava e alla decima giornata, della doppia sfida dei biancoazzurri turesi contro due delle principali candidate al salto di categoria come Gioia del Colle e Leverano.

Sabato 4 dicembre con l’importante novità delle ore 18 come prima battuta, il Turi è atteso dal derby contro la compagine gioiese dell’ex Danilo Paglialunga, che lo precede in classifica di due punti.

Un roster quello ospite che ha come punta di diamante il forte opposto “virus” Roberto Cazzaniga (ex New Mater A2), una vita sui campi di A1 e A2. Un mix tra giocatori esperti come il libero Bisci, ex Turi, il laterale Anselmo e il centrale Porro, arrivato dal mercato qualche settimana fa, e giovani promettenti come il palleggiatore Esposito, scuola Lube, il laterale Paglialunga ed il centrale Stufano.

Lo score degli ospiti vede cinque successi su sette gare con gli stop di Campobasso e quello interno al tiebreak contro Leverano.

Una sfida difficile ma al contempo avvincente per il grande ex Matheus e soci chiamati a confrontarsi contro una squadra d’alta classifica, una delle piazze pugliesi con tradizione e storia sui palcoscenici della serie A del volley tricolore.

A dirigere l’incontro è stata designata la coppia siciliana formata da Luca Cardaci (Messina) e Gabriele Galletti (Catania).