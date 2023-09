Entra sempre più nel vivo la preparazione della Zero5 Castellana Grotte

Entra nel vivo la terza settimana di lavoro per la formazione della Zero5 Castellana Grotte che è impegnata a preparare al meglio l’avvio del prossimo campionato nazionale di B1. La stagione 2023-2024 prenderà il via tra un mese, nello specifico il prossimo 7 ottobre quando la compagine pugliese affronterà un avversario complicato come la Luvo Barattoli Arzano in trasferta. Vale la pena ricordare come le campane abbiano sfiorato la Serie A2 lo scorso anno dopo aver dominato a lungo il girone di cui faceva parte anche la Zero5.

Ecco perché il lavoro è stato impostato sin da subito proprio per arrivare alla prima di campionato nelle migliori condizioni fisiche. Entrando più nello specifico, già dalla prossima settimana ci saranno i primi test match, un lavoro è una programmazione con la visione di creare progressivamente il ritmo gara. La prima settimana di lavoro, intanto è stata archiviata per le Baby Grottine: grande partecipazione al prestigioso “Festival dello Sport” castellanese, momento dedicato anche a tutte le bimbe che vogliono affacciarsi al mondo della pallavolo per la prima volta.