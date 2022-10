Esordio sfortunato in B1 per Castellana Grotte, sconfitta in 3 set contro Amando Volley

È iniziato questo pomeriggio il percorso della Zero5 Castellana Grotte nel campionato di B1 (girone E): ne è uscita fuori una gara molto godibile al cospetto di un pubblico di casa divertito e partecipe, insieme alla tifoseria della squadra ospite dell'Amando Volley proveniente da Santa Teresa di Riva (Messina). Il match è stato vinto dalla blasonata formazione di mister Jimenez che è approdata in Puglia con un unico obiettivo, portare a casa i tre punti. Ottimi gli spunti per la formazione di mister Ciliberti, comunque, che ha mostrato bel gioco e tanta voglia di migliorare già in vista della prossima giornata di campionato.

C’è un pizzico di rammarico per l’andamento del secondo parziale, il più equilibrato in assoluto della partita, con le ospiti siciliane che sono riuscite a conquistarlo soltanto dopo i vantaggi (27-25). Ci sarà ora da lavorare in palestra per preparare il prossimo match, la prima trasferta stagionale: la Zero5 sarà di scena sabato 15 ottobre 2022 in Campania, per la precisione sul campo della Polisportiva 2 Principati (Baronissi, Salerno). Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-AMANDO VOLLEY 0-3 (18-25, 25-27, 16-25)

CASTELLANA GROTTE: Equatore, Gulino, Bazzani, Kohler, Palmieri, Soleti, Caffò, Rossi, Belotti, Avelini, Fino, Recchia. All. Ciliberti

AMANDO: Corroux, Amaturo, Bertiglia, Gervasi, Giacomel, Nielsen, Santoro, Cecchini, Murri, De Candia, Spitaleri, Galuppi. All. Jimenez