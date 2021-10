Ultimo allenamento contro Cerignola a pochi giorni dal debutto in campionato del prossimo weekend

Fine settimana di riposo in casa, quello appena trascorso, dopo l’intenso e fitto programma degli ultimi 14 giorni, conclusosi ieri, con l’ultimo allenamento congiunto contro la formazione cerignolana allenata da mister Sarcinella, squadra inserita nello stesso girone di. Le atlete della formazione pugliese godranno ora di due giorni di riposo per caricare al massimo le batterie in vista della prossima settimana, che le vedrà proiettate verso la prima giornata di campionato targata

Vale la pena ricordare che la Zero5 sarà impegnata in quel di Benevento nel corso del debutto di campionato del prossimo weekend. Per l’esordio in casa, invece, bisognerà attendere il 23 ottobre, quando l’avversario di turno sarà il Cuore di Mamma Cutrofiano.