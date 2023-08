Forza e spregiudicatezza per la Zero5 Castellana Grotte: il nuovo opposto è Giada Sangoi

Quasi completo l’organico della nuova Grotte Volley Castellana inserita nel girone E del prossimo campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Presentiamo la giovanissima opposta Giada Sangoi. Arianna Severin e Gaia Pinto al palleggio, Ezia Salamida, Giulia Gogna e Paola Fino centrali, Nicol Giombini, Cate Bellanca e Vittoria Daprile in attacco. La formazione si va delineando. È un’atleta giovanissima, compirà 19 anni ad ottobre, ma che può già vantare esperienze in A2 con alcune presenze da titolare.

Proviene dalla B1, “sono alta 181 cm e il mio ruolo è l’opposto“, come riferito ai canali ufficiali del club dalla giovane pallavolista friulana, “sono nata a Tolmezzo e attualmente vivo a Tricesimo, un comune a pochi minuti da Udine. A giugno mi sono diplomata all’istituto tecnico economico di Udine e quest’anno vorrei intraprendere gli studi di giurisprudenza. Gioco a pallavolo da quando avevo 6 anni ed è stato l’unico sport che mi ha colpito fin da subito. Ho partecipato al trofeo delle provincie arrivando prima. Gli ultimi anni delle giovanili li ho passati a Martignacco vincendo il campionato provinciale under 17 e arrivando seconda a livello regionale. Contemporaneamente, durante gli ultimi due anni, ho avuto la grandissima opportunità di potermi allenare costantemente con l’A2 e a 16 anni esordire e giocare qualche partita da titolare. Lo scorso anno ho giocato in B1 a Pavia di Udine. Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza qui in Puglia, di poter crescere e dare il massimo di me stessa durante tutta la stagione. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff e le mie nuove compagne di squadra”.