Volley B maschile, è vincente la seconda del Cus Bari

Ci si aspettava una conferma dopo la buona prova interna di sette giorni fa e conferma è stata. L’SNS Cus Bari Pallavolo si è aggiudicato l’anticipo della seconda giornata di B maschile. Un perentorio 0-3 (22-25 23-25 20-25) in casa del Leverano che non lascia spazio a dubbi: la mentalità della matricola barese in questo inizio campionato è quella giusta. Ma il risultato non deve trarre in inganno. Gli avversari, più esperti e abituati alla categoria, hanno spesso avuto l’opportunità di modificare l’andamento della partita e costretto i baresi a giocarsela punto dopo punto. Solo una maggiore lucidità e determinazione hanno spostato l’ago della bilancia verso i colori biancorossi e permesso di aggiungere tre punti fondamentali nell’economia di una stagione tutt’altro che facile.

Coach Corrado Mancini, tornato in panchina dopo il turno di squalifica, ha confermato il sestetto iniziale visto contro il Grottaglie: D’Amicis a dettare i tempi, Mastracci e El Moudden laterali, Pennetta e Paradiso centrali, Fuentes opposto e Russo libero.

Il match si è aperto sotto il segno dell’equilibrio almeno fino al primo strappo della partita, quando i baresi hanno piazzato il break del 10-7. La reazione del Leverano non si è fatta attendere e raggiunta la parità ha cercato di allungare. Sul 22-20 l’illusione di poter aver chiuso il set ha giocato un brutto scherzo ai padroni di casa. Prima un errore in battuta, poi in ricezione hanno spianato la strada ai cussini che sono riusciti a sferrare i colpi finali chiudendo 22-25 in 29 minuti. Nel secondo tempo il copione non è cambiato. Dopo un inizio appannaggio dei baresi subito sul 3-0, è tornato a regnare l’equilibrio. Il tecnico Mancini allora ha deciso di cambiare le carte in tavola richiamando in panchina Fuentes e inserendo il giovane e promettente opposto Simone Lorusso.

Una mossa risultata vincente. Sotto gli attacchi di Mastracci e del neo entrato, l’SNS Cus Bari Pallavolo è riuscita a dettare i ritmi e chiudere a suo favore anche il secondo set, mentre i salentini provavano a tenersi aggrappati al match.

Nel terzo squadre sempre vicinissime nel punteggio. Il Bari però è sembrato avere una marcia in più e dove non sono arrivate le schiacciate di Mastracci e Lorusso ci hanno pensato le giocate di El Moudden e Pennetta pronti ad apporsi ai locali e sigillare l’incontro.

Proprio il laterale Gianluca El Moudden, tra i migliori in campo, al termine sottolinea: “E’ stata una bella gara preparata bene in settimana. Sapevamo di avere di fronte una squadra che ha un passato in categorie superiori e composta da giocatori esperti. Era importante dare continuità di risultati, dimostrare la qualità del nostro gioco e non apparire solo una comparsa in questo campionato. Ora siamo ancora più coscienti di potercela giocare con tutti. L’atteggiamento è quello giusto e anche con il Leverano, forse, a fare la differenza è stata la nostra fame di risultato. E non solo noi in campo ma anche chi è partito dalla panchina ha fatto bene e trovato subito la giusta dimensione. Un bell’inizio – conclude - tre punti che sommati con il punto preso nella prima giornata ci danno una spinta in più e accrescono la fiducia nei nostri mezzi”.