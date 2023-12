Imma Sirressi inossidabile: il libero di Santeramo in Colle ha ancora fame di vittorie

“Sono contenta di aver ricevuto il premio come MVP ma ancora di più per la vittoria della squadra. Abbiamo vissuto alcune fasi di difficoltà e ho cercato di caricare le compagne. Sono tre punti importanti che ci consentono di rimanere in vetta”. Con queste parole Imma Sirressi ha commentato il match vinto ieri dalla sua squadra, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, contro la VTB Bologna, l’ennesimo tassello di un campionato finora perfetto. Nel girone A della Serie A2 di volley femminile, infatti, le umbre sono prime in classifica con due lunghezze di vantaggio su Busto Arsizio. Il merito è anche delle prestazioni di Sirressi, capitano e libero che dimostra di essere sempre più un valore aggiunto.

La giocatrice originaria di Santeramo in Colle, classe 1990, è un vero e proprio lusso per questa categoria visto che vanta un curriculum di tutto rispetto. Si sta pur sempre parlando della seconda più giovane pallavolista che abbia debuttato in Serie A: il record risale al 2004, quando l’attuale trascinatrice di Perugia aveva appena 14 anni, 4 mesi e 7 giorni. Con la maglia di Santeramo disputò una partita di Coppa Italia, un primato capace di resistere sette anni, con la 13enne Antonella Paternoster che ha poi riscritto la storia. Oltre alla squadra della sua città, Imma si è messa in mostra nel corso degli anni con il Club Italia, Novara, Castellana Grotte, Urbino, Chieri, Casalmaggiore, Bergamo, Perugia e Vallefoglia prima del ritorno in Umbria.

Tutta questa esperienza sta facendo la fortuna della Bartoccini-Fortinfissi e Sirressi rappresenta un esempio da seguire con devozione: il suo palmares, infatti, è caratterizzato da una Supercoppa Italiana, una Champions League, oltre a una Coppa del Mondo e una Grand Champion Cup con la maglia della Nazionale. Il libero santermano non è però affatto sazia, come dimostrato dal titolo di MVP conquistato ieri. Quest’anno punta con decisione a una promozione in A1 e poi a chissà quanti altri traguardi.