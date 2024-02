Imma Sirressi MVP della Coppa Italia di A2: nuovo trionfo per il libero di Santeramo in Colle

La Bartoccini Fortinfissi Perugia entra prepotentemente nella storia vincendo la prima Coppa Italia di Serie A2 della sua storia all’Allianz Dome di Trieste. Cade l’ultimo pallone per mano di Ricci e le Black Angels firmano un 3 a 0 da applausi ai danni della Futura Giovani Busto Arsizio. Un 25-22 ripetuto per 3 volte che permette alle ragazze di coach Giovi di mettere mano sull’ambito trofeo. Nel trionfo perugino c’è una buona fetta di Santeramo in Colle, visto che l’MVP della finale è stata Imma Sirressi, santermana DOC e capitano della formazione umbra.

Visibilmente emozionata durante la premiazione, poco dopo il successo della sua squadra si era così espressa: “Volevamo riportare questa Coppa a Perugia perché se la meritano i tifosi e la città. Oggi abbiamo avuto il sostegno di tante persone. Sembrava di stare al PalaBarton”. Classe 1990, la pallavolista pugliese è un vero e proprio lusso per la Serie A2 visto che vanta un curriculum di tutto rispetto. Si sta pur sempre parlando della seconda più giovane pallavolista che abbia debuttato in Serie A: il record risale al 2004, quando l’attuale trascinatrice di Perugia aveva appena 14 anni, 4 mesi e 7 giorni.

Con la maglia di Santeramo disputò una partita di Coppa Italia, un primato capace di resistere sette anni, con la 13enne Antonella Paternoster che ha poi riscritto la storia. Oltre alla squadra della sua città, Imma si è messa in mostra nel corso degli anni con il Club Italia, Novara, Castellana Grotte, Urbino, Chieri, Casalmaggiore, Bergamo, Perugia e Vallefoglia prima del ritorno in Umbria.