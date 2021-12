L'Indeco Molfetta chiude il 2021 contro Grottaglie

Ultima gara del 2021 pallavolistico per l’Indeco Molfetta. Dopo il tiratissimo match di Alezio contro l’Allianz Galatone, perso dopo aver condotto il primo parziale, gli uomini di mister Castellaneta sono pronti per affrontare il Grottaglie, società neopromossa dalla serie C.

Quinti in classifica con 17 punti, i tarantini sono guidati in campo da due autentici veterani del volley, Matej Cernic, campione indiscusso vincitore dell’oro europeo con la maglia azzurra, e Alessandro Giosa, indimenticato capitano biancorosso nell’anno del salto in SuperLega. A loro si affiancano il forte palleggiatore Balestra e l’opposto Ristani, giovane scuola Matervolley. Chiudono il sestetto il laterale Strada e il centrale Antonazzo.

L’Indeco è chiamata al pronto riscatto: al PalaPoli l’occasione per salutare un anno intenso di soddisfazioni che ha visto i biancorossi tornare in B, conquistare i playoff da imbattuta. Adesso la gara ostica contro Grottaglie per regalare un sorriso ai supporters biancorossi.

Fischio d’inizio domani al PalaPoli, alle 19. Arbitreranno l’incontro i signori Raffaele Mansi e Giuseppe Pellè. Per accedere all’impianto sportivo è necessario essere muniti di green pass e assistere al match con la mascherina