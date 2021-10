L'Indeco Molfetta vuole riscattarsi nel derby con Turi

Operazione riscatto in casa Indeco Molfetta. Capitan Del Vecchio e compagni sono chiamati alla seconda trasferta consecutiva, questa volta a Turi, ospiti dell’ASD Revolution Turi.

I biancorossi sono reduci da due sconfitte, maturate con due dei team più attrezzati per il salto di categoria. Turi, dal canto suo, ha battuto all’esordio Galatone 3-1 ed è uscita sconfitta 3-0 dal match contro Campobasso che, all’esordio, ha punito i biancorossi al tie break.

Un bel mix di esperienza e gioventù a servizio di mister Difino: al palleggio ci sarà Manginelli, ex Materdomini in A2, mentre l’opposto è il sempreverde Josè Matheus. Ai loro lati ci saranno Scio e Primavera, giocatori cresciuti nel settore giovanile della Materdomini, così come il centrale Taccone che fa coppia con il confermato Furio. Libero l’esperto Dammacco.

"Dobbiamo riscattarci partendo dai due set vinti contro Campobasso e dagli ultimi parziali contro Leverano – le parole dell’opposto molfettese Alfredo Fiorillo che traccia la via per inseguire la prima vittoria. Il calendario ci ha messo subito di fronte due squadre attrezzate per vincere il girone, adesso Turi, squadra che storicamente difende bene Dobbiamo avere pazienza e giusta concentrazione, ma soprattutto essere uniti nel muro-difesa e nel contrattacco. Dobbiamo sbloccarci, giocare con la mente sgombra e mettere in campo ciò che facciamo bene durante la settimana"

Fischio d’inizio fissato per sabato 30 ottobre alle ore 18,30, arbitreranno i signori Cantone Domenico Vito e Dimartino Giuseppe.