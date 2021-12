Indeco torna alla vittoria, battuto Taviano 3-0

Prova di carattere per l’Indeco Molfetta che vince e convince davanti al proprio pubblico battendo Taviano con il risultato netto di 3-0. Buona prova dei biancorossi, superiori alla compagine salentina in tutti i fondamentali: 4 muri biancorossi (2 di Pisani), contro i tre ospiti; 68% di ricezione positiva contro il 62% dei giallorossi, mentre le battute sono pari, due per parte. Sono ben 31 gli errori ospiti (15 in battuta, 16 in attacco) contro i “solo” 17 biancorossi. Best scorer del match Fiorillo con 14 punti, seguito da Del Vecchio autore di 12 marcature, entrambi sopra il 50% di positività in attacco. Una vittoria che porta i biancorossi a dieci punti in classifica, e che ridà morale a tutto il collettivo dopo le prestazioni altisonanti di Bari e Gioia del Colle.

Mister Castellaneta schiera Bernardi al palleggio e Fiorillo in sua diagonale, Del Vecchio e Lorusso di banda, Pisani e Paradiso sono i centrali. Libero Utro.

Taviano risponde con Vannicola in regia e Carrozzini opposto, Mastracci e Pacelli sono gli schiacciatori, Seclì-Carcagnì la coppia di centrali. Libero Bisci.

Lorusso firma il primo punto del match, poi l’Indeco allunga con Bernardi (7-5), il muro di Pisani mura su Pacelli (8-5), il diagonale di Del Vecchio (9-5) e il muro di Bernardi che costringono Vannicola a fermare il gioco: 10-5. Fiorillo allunga ancora (14-8), Del Vecchio mura Carrozzini (18-11), poi firma l’ace del 23-16 e chiude il parziale, sempre il capitano, dai nove metri: 25-16.

Carrozzini firma il primo break del secondo parziale con un buon turno in battuta (4-1). Fiorillo accorcia le distanze (7-8), Mastracci pareggia i conti attaccando out (8-8), poi Pacelli attacca out per il primo vantaggio Indeco con Vannicola che ferma il gioco: 9-8. Dopo la sosta Pisani ferma Carrozzini con un muro (10-8), ancora il centrale molfettese allunga (13-9). Carcagnì ferma Fiorillo (13-10), poi l’opposto molfettese fa riprendere la corsa ai biancorossi: 16-10. Del Vecchio porta i suoi sul +7 (22-15). Fiorillo consegna il parziale ai biancorossi: 25-17 Indeco

Ciccia rileva Lorusso nel terzo parziale, Rossetti rimpiazza Carcagnì. Fiorillo viene stoppato a muro (8-10), Del Vecchio, dopo un lungo scambio, pareggia i conti: 10-10. Seclì mura Del Vecchio (10-13), Ciccia firma il primo break del parziale (16-14), poi allunga ancora (17-14) e Vannicola ferma il gioco per riordinare le idee. Mastracci batte out e consegna set e match all’Indeco: 25-20.

I biancorossi, nel prossimo turno, sfideranno il Galatone, ad Alezio, domenica 12 novembre.

Tabellino

Indeco Molfetta: Utro (L), Pisani 6, Del Vecchio 12, Fiorillo 14, Lorusso 4, Bernardi G. 2, Paradiso 1, Ciccia 3. Ne Ruggiero, Cormio, Bernardi I., Tritto. All. Castellaneta, vice all. Lorusso

Muri 4, battute vincenti 2, ric pos 68%, ric prf 34%, errori 16

PAG Volley Taviano: Mastracci 9, Vannicola 2, Seclì 1, Pavan 0, Rossetti 3, Pacelli 11, Lerario 0, Carcagnì, 1, Carrozzini 8, Bisci (L). Ne Casarano (L), Senoner, Esposito, Gallo. All. Vannicola

Muri 3, battute vincenti 2, ric pos 62%, ric prf 43%, errori 31.