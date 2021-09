Iniziata ufficialmente la stagione 2021-2022 della Pallavolo Bari

È iniziata quattro giorni fa la stagione 2021-2022 della Pallavolo Bari con i giocatori, la dirigenza e i vari componenti dello staff, che si sono ritrovati al PalaFlorio per inaugurare l’imminente stagione di campionato in serie B. Dopo aver effettuato i tamponi per poter garantire in sicurezza il primo incontro collettivo, il direttore generale Antonio Laforgia ha salutato gli atleti, illustrando i progetti e gli obiettivi di questo nuovo anno con l’augurio di poter affrontare al meglio un campionato di alto livello. Successivamente hanno preso parola il dirigente della logistica Michele Favia e il team manager Francesco Verroca che hanno auspicato di poter vivere una stagione ricca di soddisfazioni; infine il covid manager Emanuele Chiarelli ha illustrato le normative e le indicazioni Fipav da seguire per poter affrontare in sicurezza la nuova stagione.

Non in ultimo per rilevanza ha preso parola il mister Giuseppe Spinelli, il quale si augura che tutti possano impegnarsi al meglio, poiché il lavoro che verrà svolto sarà impegnativo. Ulteriori saluti sono stati posti dal secondo allenatore Francesco Valente, che ritorna nello staff tecnico della Pallavolo Bari dopo un periodo di assenza. Sono quindi partiti gli allenamenti divisi tra PalaFlorio e palestra pesi To Be Well, con la sola assenza di Antonio Lomurno (fresco di matrimonio) che si aggregherà alla squadra il 6 settembre. Il debutto sarà il prossimo 17 ottobre contro Grottaglie tra le mura amiche del PalaFlorio, che si conferma campo di gioco per la stagione 2021-22 grazie alla disponibilità e all’accoglienza del gestore Manio Marrone.

Al termine del raduno, è avvenuta la consegna del materiale tecnico agli atleti e i primi test fisici condotti dal preparatore atletico Marco Di Lella con il supporto di Fabio Villanova. Diversi saranno i derby agguerriti e sentiti come non mai: la Pallavolo Bari è inserita nel girone L, lo stesso di cui fanno parte la New Volley Gioia, la Nuova Pallavolo Molfetta, la Revolution Turi e la Materdomini Volley Castellana. Il girone è pieno di altre squadre pugliesi, oltre alla calabrese Area Butria Volley e alla molisana Spike Devils Campobasso. Ancora un mese e sarà finalmente campionato!