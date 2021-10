La Joyvolley non stecca alla prima: 3-1 sul Taviano

Partita dalle due facce quella andata in scena tra la Nvg Joyvolley di Bari e tra il Volley Taviano ma alla fine a spuntarla è la squadra di casa.

3-1 il punteggio con parziali che evidenziano un match altalenante (22-25, 25-17, 25-14, 25-14).

Nel primo set la squadra leccese è ordinata e spinge sull’acceleratore, mettendo in difficoltà la ricezione degli avversari e vincendo, poi, per 22-25.

Nel 2° set complice un calo in ricezione del Taviano, la squadra barese ne approfitta e gestisce meglio ogni situazione, soprattutto nel connubio muro-difesa.

Nei restanti 3° e 4° set a partire meglio è ancora una volta la squadra leccese ma subire il break sia dell'opposto Cazzaniga sia quello del palleggiatore, abili a mettere palla a terra con qualche ace a testa.

Il muro della Joyvolley regge bene, il gioco ospite è troppo prevedibile e alla fine la squadra locale non fatica eccessivamente chiudendo entrambe i parziali sul 25-14.

Ora per i barese è già tempo di dimenticare e concentrasi sulla prossima settimana quando l'obiettivo sarà portare a casa i tre punti nel match con l'Area Brutia di Cosenza.

Il tabellino

Nvg Joyvolley Bari – Volley Taviano 3-1

Parziali: 22-25, 25-17, 25-14, 25-14