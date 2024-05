Leo Lo Bianco, Imma Sirressi e Valeria Caracuta: a Castellana Grotte il grande volley femminile

Nuovo appuntamento con Castellana Sport Stories, i talk sportivi con i grandi protagonisti dello sport italiano, interviste che raccontano le carriere e le storie di alcuni dei personaggi più amati e più importanti del panorama nazionale. Dopo l’anteprima dello scorso febbraio con Rafael Pascual, è ancora il volley al centro del secondo evento. In occasione delle Finali Nazionali Giovanili U18 di pallavolo femminile, in programma in Puglia tra Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli, Putignano e Turi dal 14 al 19 maggio prossimi, infatti, saranno le campionesse del volley femminile Eleonora Lo Bianco, ambassador della Federazione Italiana Pallavolo, Imma Sirressi e Valeria Caracuta le protagoniste del talk in calendario mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 17,30, presso Masseria Serritella a Castellana Grotte.

Oro mondiale nel 2002 in Germania, oro europeo nel 2007 e nel 2009, due volte scudettata nel 2006 e nel 2011, tre Champions League nel 2007, 2009 e 2010, inserita nel marzo 2019 nella Hall of Fame della pallavolo italiana, 548 presenze in Nazionale, Lo Bianco è sicuramente una delle atlete più rappresentative di sempre del volley in rosa italiano. Uno scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League, 18 stagioni in Serie A1 (tra queste anche quella con la maglia della Florens Castellana Grotte nel 2010/2011), originaria di Santeramo in Colle, Sirressi è il capitano del Perugia che dopo aver centrato la promozione in questa stagione tornerà a disputare la massima serie nel 2024/2025.

Due scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, una Coppa Cev, invece, nel palmares di Caracuta, brindisina di nascita, dieci campionati in Serie A1 (due di questi proprio con la Florens Castellana Grotte) e quattro campionati di Serie A2: in Nazionale anche una vittoria ai Giochi del Mediterraneo del 2013. Ad accoglierle nel programma di Castellana Sport Stories, il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti e l’assessore comunale allo Sport, Fabio Caputo.

Castellana Sport Stories è organizzato da Comune di Castellana Grotte in collaborazione con Fipav - Comitato Regionale Puglia e Grotte Volley Castellana, società di pallavolo femminile di Castellana Grotte. Castellana Sport Stories nasce nell’ambito della Consulta dello Sport e sintetizza la rete di collaborazione tra l’assessorato e le tante associazioni presenti sul territorio. Ogni appuntamento sarà aperto al pubblico, agli appassionati e a tutti gli sportivi e sarà caratterizzato anche e soprattutto dalla presenza dei settori giovanili delle società collegate alle discipline di appartenenza dell’ospite.