Volley A2, Lopes Nery ancora l'opposto della New Mater Volley

Sarà ancora Theo Fabricio Lopes Nery l’opposto della New Mater Volley Castellana Grotte nella stagione sportiva 2022/2023: ufficializzato, infatti, il rinnovo del legame tra il brasiliano classe 1983 e la società del presidente Nino Carpinelli in vista del prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

L’11 gialloblù originario di Brasilia, arrivato lo scorso anno in Puglia dal Benfica, resta così al centro del progetto tecnico della New Mater. Ad annunciare la prosecuzione del rapporto con Theo Lopes, il direttore sportivo del club castellanese Bruno De Mori.

Per Theo lo scorso anno 533 punti totali in stagione (442 punti in campionato ad una media di 18,4 punti a match, con il picco personale di 29 punti, 69 punti nella serie playoff con Reggio Emilia ad una media di 23 punti a gara), 41 aces in totale (terzo assoluto in serie A2), 33 muri e il terzo posto posto nella classifica individuale dei migliori realizzatori della serie A2: numeri che hanno determinato la conferma e che rimettono il brasiliano a disposizione del nuovo tecnico gialloblù Jorge Cannestracci.

La New Mater Volley Castellana riparte così da un binomio tutto sudamericano (brasiliano l’opposto, italo-argentino il tecnico) per preparare la nuova stagione in un campionato che, dopo la definizione delle retrocessioni e delle promozioni da Superlega e serie A3 tornerà a 14 squadre, aumentandone ulteriormente qualità ed equilibrio.