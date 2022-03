M2G Green Bari, ad Andria per chiudere il ciclo trasferte

Ultima trasferta di cinque consecutive per la M2G Green Bari, impegnata domani, sabato 5 marzo, ad Andria per la 19esima giornata del campionato nazionale di serie B maschile (girone L).

Terzi i biancorossi a quota 33, ad un punto dalla capolista Leverano e alla pari con il Gioia del Colle secondo, terzultimi a quota 12 i padroni di casa della Florigel Andria: la quinta sfida in fila lontano dal PalaFlorio sulla carta riserva agli uomini di mister Spinelli un incontro abbordabile. Tuttavia Andria ha centrato nell’ultimo incontro casalingo la quarta vittoria stagionale e, quando mancano sempre meno partite alla fine della regular season, è alla ricerca di punti pesanti che permettano di sfilarsi dalla zona retrocessione.



All’andata finì con un netto 3-0 in favore della M2G Green Bari, con la squadra del tecnico Antonio Pepe che si presentò in formazione rimaneggiata al Palaflorio.Inizio della gara al Polivalente di Via delle Querce fissato per le ore 18, con la direzione di gara affidata ai signori Jacopo Maria Lisena e Nello Alfonso Giuliano.