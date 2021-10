La M2G Green Bari attende la Bcc Leverano al Palaflorio

Un’altra partita che si preannuncia vibrante attende la M2G Green Bari, che nella terza giornata del campionato nazionale di serie B maschile (girone L) fronteggerà la Bcc Leverano tra le mura amiche del PalaFlorio.

I biancorossi di mister Beppe Spinelli a punteggio pieno dopo le due vittorie piene in altrettante gare contro Grottaglie e Galatone, se la vedranno contro una squadra particolarmente ostica e che punta alle prime posizioni. 5 punti conquistati sui 6 finora in palio, la formazione del tecnico Andrea Zecca negli ultimi anni ha disputato diverse stagioni in serie A ed ha tra le sue file diversi atleti d’esperienza, partendo dal regista Andrea Laterza, fino al centrale Marco Serra e l’opposto Alessandro Orefice, uno schiacciatore spesso difficile da contenere.



La gara avrà inizio alle 17.30 di domenica 31 ottobre con la direzione affidata ai signori Giuseppe Pellè (Lecce) e Raffaele Mansi (BAT).