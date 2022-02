La M2G Green Bari cerca riscatto sul campo del Castellana Grotte

Quarta trasferta consecutiva per la M2G Green Bari, impegnata sabato nella 18esima giornata del girone L del campionato nazionale di serie B maschile sul campo della Materdomini Castellana Grotte (ore 16.30 al PalaGrotte).

I biancorossi di mister Spinelli saranno chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta in rimonta subita a Molfetta per 3-2, costata un balzo indietro in classifica: Leverano ha preso la guida solitaria della classifica a quota 31, Gioia e Bari inseguono a -1 con Campobasso attardato di un ulteriore punto.

Il Castellana Grotte di mister Luca Leoni, squadra più giovane del campionato, staziona nella parte centro-bassa della classifica con 12 punti. Si tratta di una compagine con tanti talenti di prospettiva e il cui rendimento è talvolta condizionato dall’inesperienza. Non per questo è un avversario da prendere sottogamba: lo sanno Grassano e compagni, che dovranno mettere in campo una prova di grande concretezza per portare a casa i tre punti.