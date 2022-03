La M2G Green Bari chiude il ciclo esterno con un successo ad Andria

Secondo successo consecutivo per 0-3 per la M2G Green Bari, che nell’incontro della 19esima giornata del campionato nazionale di serie B maschile (girone L) sbanca il campo della Florigel Andria, archiviando il filotto di 5 gare consecutive.

Gli uomini di mister Beppe Spinelli hanno la vita facile contro la terzultima forza del torneo, concludendo la pratica in poco più di un’ora. Altri tre punti che fanno bene alla classifica, in vista dell’accesa corsa ai piazzamenti playoff.

Trascinati da capitan Grassano (15 punti) e dall’ex Petruzzelli (13) i biancorossi partono subito bene nel match, conquistando sul 19-25 il primo set. Qualche difficoltà si è registrata invece nelle prime battute del secondo parziale. Locali in vantaggio temporaneo anche grazie a qualche ricezione imprecisa degli ospiti che però impattano sul 13 pari. La M2G Green Bari una volta pareggiati i conti non si lascia più sorprendere portandosi sullo 0-2 (21-25). Cala il ritmo nella terza frazione, con la formazione ospite che festeggia il successo sul 16-25.

Prossimo appuntamento domenica al PalaFlorio contro l’Area Brutia Cosenza, altra compagine invischiata nella lotta per non retrocedere.

FLORIGEL ANDRIA - M2G GREEN BARI 0-3

Andria: Campanale 1, Tellez 14, Caldarola 5, Rubino 8, Di Bari 3, Carofiglio 6, Santacroce (L1) pos 33% – prf 33%, Bartoli ne, Disibio ne, Zingaro (L2) ne.

All. Antonio Pepe – vice all. Donato Galeandro

Note: errori al servizio 9, aces 3, ricezione pos 55% – prf 34%, attacco 36%, muri vincenti 1.

Bari: Parisi 2, Petruzzelli 13, Ciavarella 8, Grassano 15, Giorgio 6, Ruggiero 6, Rinaldi (L) pos 64% – prf 43%, Lomurno ne, De Gennaro ne, Incampo 2, Di Gregorio ne.

All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente

Note: errori al servizio 8, aces 3, ricezione pos 62% – prf 35%, attacco 54%, muri vincenti 4.

Arbitri: Jacopo Maria Lisena, Nello Alfonso Giuliano

Durata set: 20′, 25′, 23′.