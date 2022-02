La M2G Green Bari mette ko la Materdomini: 3-0

Positiva la quarta trasferta consecutiva per la M2G Green Bari, che sconfigge al PalaGrotte la Materdomini Castellana Grotte. In questa diciottesima giornata del girone L di serie B maschile, la compagine di mister Spinelli è riuscita a rialzarsi e portarsi a casa tre punti, dopo le ultime due giornate in cui i biancorossi avevano portato a casa tre punti, tra la vittoria al tie break di Turi e la sconfitta, nelle stesse dinamiche, subita a Molfetta.

Ottimo il primo parziale, in cui la squadra biancorossa, è riuscita subito a mantenere un distacco dalla squadra avversaria e senza troppe difficoltà intasca la vittoria del set (16-25). Buono il secondo set in cui la M2G Green Bari grazie a diverse azioni a muro, se pur il distacco dei punti si sia accorciato, riesce ad aggiudicarsi il set (20-25).

Nel terzo e ultimo set i locali sembra abbiamo ritrovato un gioco più fluido, ma la squadra di Mister Spinelli non delude le aspettative e riesce a mantenersi sempre in vantaggio (11-14). Il set procede senza troppe difficoltà e i biancorossi arrivano al match point, portandosi a casa la vittoria dell’incontro (20-25).

Il prossimo appuntamento in calendario è il 5 marzo alle ore 18:00, nuovamente fuori casa contro Florigel Andria.

MATERDOMINI CASTELLANA GROTTE - M2G GREEN BARI 0-3

(16-25, 20-25, 20-25)

Castellana Grotte: Fanizza 0, Cofano 12, Carta 5, Buffo 3, Galiano 3, Ciccocella 10, Luzzi (L1) pos 71% – prf 57%, Susco A. 0, Lorusso ne, Guadagnini 2, Balestra ne, Carcagnì 0, Bux ne, Susco L. (L2) ne. All. Luca Leoni

Note: errori al servizio 7, aces 2, ricezione pos 39%-prf 23%, attacco 33%, muri vincenti 6.

Bari: Parisi 2, Petruzzelli 15, Ciavarella 12, Grassano 10, Giorgio 7, Ruggiero 7, Rinaldi (L) pos 80% – prf 30%, Lomurno ne, De Gennaro ne, Incampo ne, Di Gregorio ne. All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente

Note: errori al servizio 13, aces 5, ricezione pos 73% – prf 38%, attacco 48%, muri vincenti 7.