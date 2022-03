M2G Green Bari sconfigge l'Area Brutia Cosenza e si prende i tre punti

In questa ventesima giornata del girone L di serie B maschile, la M2G Green Bari porta a casa la vittoria del match.

Dopo ben cinque trasferte di fila, la squadra biancorossa contro l’Area Brutia Cosenza, intascando tre punti. Punti essere molto importanti per far sì che la squadra barese possa restare in posizioni alte nella classifica, in vista della corsa ai playoff.

Il primo set scorre in maniera fluida e sempre a favore della compagine di Mister Spinelli, che con facilità conquista la vittoria (25-17).

Nel secondo parziale i biancorossi partono subito bene con l’ace del centrale biancorosso Nico Ruggiero e conquistano il set 25-13.

Il terzo e ultimo set la M2G Green Bari non delude le aspettative e riuscendo a rimanere sempre in netto vantaggio, porta a casa il set e la vittoria del match senza alcuna difficoltà (25-7).

La prossima gara si disputerà sabato 19 marzo alle ore 19:00 presso il Pala Capurso contro N.V.G. Joivolley.

M2G GREEN BARI - AREA BRUTIA VOLLEY TEAM COSENZA 3-0 (25-17, 25-13, 25-7)

Bari: Parisi 3, Petruzzelli 11, Incampo 7, Grassano 6, Giorgio 3, Ruggiero 11, Rinaldi (L) pos 78% – prf 44%, De Gennaro 0, Di Gregorio 1, Lomurno 8, Ciavarella ne, Marrone 2. All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente

Note: errori al servizio 3, aces 5, ricezione pos 59% – prf 41%, attacco 57%, muri vincenti 10.

Cosenza: Mirabelli 0, Stefano 6, Persico 6, D’Amico 6, Berardi 2, Sabatini 4, Sicilia (L) pos 38% – prf 0%, Guarini ne, Cappadona 0, Tripodi 0, Lioi 0. All. Francesco Perri

Note: errori al servizio 9, aces 1, ricezione pos 41% – prf 16%, attacco 33%, muri vincenti 0.

Arbitri: Alessandra Savina, Maria Laura Ingrosso

Durata set: 22’, 19’, 18’.