La M2G Green Bari sogna i playoff, con Leverano gara cruciale

Bivio playoff per la M2G Green Bari.

Gli uomini del coach Beppe Spinelli sono attesi oggi, sabato, dalla cruciale sfida in trasferta contro la Bcc Leverano, terza in classifica con sei punti di svantaggio dai biancorossi.

La compagine salentina, reduce dalle pesanti sconfitte contro la Indeco Molfetta e la Energytime Spike Campobasso, è alla sua ultima chance per tornare in corsa nella lotta alle prime due posizioni del girone L.

Dal canto suo, invece, la M2G, a caccia dell’ottavo successo consecutivo, punta a riscattare la sconfitta incassata all’andata sul parquet del PalaFlorio (1-3 il risultato finale) e a staccare, una volta per tutte, il pass per la fase successiva della competizione.

Si preannuncia, quindi, grande spettacolo al palazzetto dello sport di Leverano, con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia su ogni pallone per assicurarsi l’intera posta in palio.



Con ogni probabilità il tecnico avversario Andrea Zecca manderà in campo il suo sestetto base composto dall’esperta e collaudata diagonale Laterza-Orefice, dal tandem di posto 4 Marzo-Conte, dalla temibile coppia di centrali Serra-Scrimieri e, infine, dal libero Barone.Ad arbitrare l’incontro sarà la sig.ra Eleonora Spartà, coadiuvata nel ruolo di secondo dal sig. Marco Pernpruner. La gara sarà trasmessa in diretta, a partire dalle ore 18:00, sulla pagina facebook Pallavolo Bari.