Dopo 5 trasferte, la M2G Green Bari torna a domicilio: c'è Cosenza

Dopo la sospensione del campionato e un ciclo di 5 incontri consecutivi in trasferta, la M2G Green Bari finalmente ritorna in campo tra le mura amiche, potendo riabbracciare il proprio pubblico salutato nell’ultima gara del 2021.

Domenica (ore 17.30) i biancorossi saranno in campo per la 20esima giornata del girone L del campionato di serie B maschile contro l’Area Brutia Cosenza.



Ad una settimana dalla vittoria di Andria, che ha permesso agli uomini di mister Spinelli di inserirsi nel trio in testa alla classifica, composto assieme a Leverano e Gioia de Colle, capitan Grassano e compagni troveranno sulla propria strada un’altra compagine invischiata nella lotta per non retrocedere. Penultima con soli 4 punti racimolati finora, l’unica formazione calabrese del girone è chiaramente chiamata a cercare l’impresa salvezza quando mancano ormai 7 incontri alla fine della regular season.L’incontro sarà diretto dalle signore Alessandra Savina e Maria Laura Ingrosso.