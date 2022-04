Orgoglio Materdomini, mister Leoni nuovamente in azzurro

Chiamata azzurra per Luca Leoni, allenatore della Materdominivolley.it Castellana Grotte, confermato al fianco di mister Vincenzo Fanizza nello staff tecnico della nazionale Seniores e dell’under 22. Si è, infatti, tenuta negli scorsi giorni a Bologna una riunione degli staff tecnici e sanitari della FIPAV Seniores ed U22. L’incontro è servito per definire i programmi di una stagione ricca di impegni che si articolerà tra molte competizioni, quali: Volleyball Nations League, Giochi del Mediteranno, Campionato Europeo under 22 e il Campionato del Mondo maschile.

A portare i saluti della Federazione è stato il segretario generale Stefano Bellotti oltre a Fefè De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile. Un appuntamento che ha, in un certo senso, onorato la Mater per la convocazione del proprio primo allenatore dell’ Accademia, Leoni. Tanto entusiasmo per questa conferma in casa giallo blù, infatti, per il tecnico ligure, si tratta della sua quinta esperienza in questo ruolo ed arriva così anche il meritato riconoscimento nel gruppo seniores.

Il presidente dell’accademia giallo-blu, Michele Miccolis, commenta con soddisfazione: “Queste scelte federali ci rendono davvero orgogliosi delle decisioni intraprese perché confermano che come scuola di pallavolo stiamo lavorando al meglio, i sacrifici pagano sempre. A Luca rivolgo le congratulazioni a nome di tutta la famiglia Mater ed il più caloroso in bocca al lupo!”. Segue con passione ed emozione il commento di Leoni: “Accolgo questa nuova sfida con la determinazione di sempre ringraziando la Federazione Italiana Pallavolo, il direttore tecnico Ferdinando De Giorgi ed in particolare mister Fanizza che mi ha fortemente voluto al suo fianco premiando un progetto che prosegue già da alcuni anni. Vestire la maglia azzurra – conclude l’allenatore classe ‘81 – è una responsabilità che mi onora e mi inorgoglisce”.