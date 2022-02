La Materdomini schianta l'Indeco Molfetta: 3-0

Buone le prime per il 2022 sportivo della Materdominivolley.it Castellana Grotte. Dopo circa due mesi di aspettativa agonistica, con campionati fermi per disposizioni pandemiche FIPAV, l’accademia del volley pugliese ha finalmente ripreso con un doppio turno di serie C e B giocato lo scorso sabato 12 Febbraio.

Serie B: U19, corsari nel nord barese, si sono affermati al quinto set in esterna contro l’Indeco Molfetta (incontro valido per la 16esima giornata. Le partite rinviate a causa della pausa federale, 4 gare in totale, saranno recuperate a fine campionato). I ragazzi allenati da Luca Leoni sono così rincasati, dopo una gara tiratissima (25-22; 23-25; 25-20; 22-25; 11-15), con due importantissimi punti in dote conquistati in un campo difficile contro una formazione matura e tecnicamente attrezzata. Un risultato che riscatta anche la sconfitta casalinga dell’andata giocata lo scorso 11 Novembre 2021 dove gli avversari guidati da mister Leonardo Castellaneta trovarono al Pala Grotte una facile vittoria (0-3). A fine gara Leoni, coordinatore tecnico del progetto dell’Academy, commenta: “Sono davvero contento per questo risultato anche se ammetto che non abbiamo espresso il nostro reale potenziale, dovessi esprimerlo in percentuale siamo sul 30%. Ho piena fiducia in questo gruppo in costante crescita. Oggi ho visto una squadra che ha voluto vincere e quest’atteggiamento va decisamente nel verso giusto ma c’è ancora tanto da lavorare. La squadra ha anche ritrovato il suo capitano, il palleggiatore Alessandro Fanizza, rientrato dopo un lungo infortunio. Anche questo ha contribuito ad entusiasmare il già positivo clima di squadra in un gruppo dove abbiamo ben 14 giocatori titolari“.