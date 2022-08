Volley Bcc, Fanizza in ritiro con la nazionale U20

Alessandro Fanizza in collegiale con la nazionale Under 20 fino al 20 agosto. L’atleta della Bcc Castellana Grotte è stato convocato da coach Battocchio per un ritiro che si sta svolgendo a Zocca, sull’Appennino modenese.

La formazione è al lavoro per preparare gli Europei di categoria che si terranno a Montesilvano e a Vasto dal 17 al 25 settembre. Questo il gruppo dei 16 al completo voluto per ora da Battocchio: Mattia Boninfante e Luca Porro (Prata di Pordenone); Alessandro Alberto Bovolenta e Mattia Orioli (Robur Ravenna); Gaetano Penna e Ionut Alin Ambrose (Volley Lube); Federico Roberti (Virtus Volley Fano); Riccardo Iervolino (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Cosimo Balestra (Callipo Sport); Mattia Eccher (Diavoli Rosa); Matteo Staforini (Top Volley); Nicolò Volpe (Volley Tricolore); Antonino Russo (Volley Meta), Edwin Arguelles Sanchez (Kemas Lamipel Santa Croce).