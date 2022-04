Niente da fare per l'Arrè Turi, il recupero dice Leverano: 3-0

Squadra in casa

Una Arrè Formaggi Turi incerottata cede nel recupero con Leverano perdendo 3-0. Una gara equilibrata sino alla prima metà del game iniziale, poi il sestetto di coach Andrea Zecca ha sempre gestito il risultato, accelerando nei momenti clou del match.

I leccesi si dimostrano concentrati e tonici per tutta la partita, imbrigliando bene gli attacchi avversari grazie ad un'ottima prestazione al servizio e a muro.

Orefice segna il primo break con un attacco preciso per il 15-13. Con il suo capitano al servizio, la BCC Leverano macina gioco e punti: è un attacco di Conte a dare il punto del 17-13. Il divario si fa ancora più pesante con il delizioso arcobaleno di Orefice per il 22-16, prima che sia Manuel Conte a chiudere il parziale con l'attacco vincente del 25-18.

Partenza sprint degli uomini di coach Zecca anche nel secondo set, con Marzo che segna il punto del 7-2 con cui costringe coach Di Fino a chiamare time-out. L'ace di Scio riavvicina le contendenti (11-8), ma i padroni di casa non si fanno prendere dal panico e continuano a forzare in battuta, fondamentale grazie al quale mettono sovente in difficoltà la ricezione avversaria. E' di nuovo Manuel Conte a chiudere la contesa col punto del 25-18.

Il copione rimane identico nel terzo ed ultimo game: Orefice mette a terra la palla del 7-3 e subito dopo il muro di Conte stoppa l'attacco di Matheus. Gli ospiti tornano in partita grazie al turno in battuta di Atene che crea qualche grattacapo al Leverano (14-11). Un attacco di prima intenzione su ricezione lunga degli avversari da parte di Conte spiana la strada ai gialloblù salentini, poi è il muro di Scrimieri ancora su Matheus a fare da prologo alla conclusione del match sancita dall'ace di Laterza.

BCC LEVERANO ARRE' FORMAGGI TURI 3-0

Parziali: 25-18, 25-18, 25-18