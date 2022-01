Un nuovo arrivo in casa Arrè Revolution Turi

L’Arrè Formaggi ufficializza l’arrivo a mercato invernale chiuso del libero Andrea Di Carlo, già in gruppo la scorsa settimana, sostituisce Alessandro Dammacco che lascia per motivi personali.

Originario di Alberobello e cresciuto pallavolisticamente nella Materdomini Castellana, l’atleta classe 1999 arriva alla corte del presidente Domenico D’Aprile e del d.g. Daniele Marotta dal campionato di A3 disputato con la maglia del Palmi dalla stagione 2020-21 sino a dicembre 2021. Nel suo curriculum anche un’altra stagione in A3 con la maglia di Corigliano (2019-20), due in A2 con la Materdomini Volley (2017-19), una in B ed una in B2 con il Locorotondo-Castellana, una in C sempre con la Matervolley.

Per lui maglia numero 18. Queste le prime parole di un motivato e carico nuovo “ministro della difesa” turese:”Sono felice di intraprendere questa nuova avventura a Turi, ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia datami e mi impegnerò al massimo per poterla ripagare al meglio. Qui ritrovo anche dei miei ex compagni di squadra con i quali speriamo di toglierci delle soddisfazioni e arrivare il più lontano possibile.