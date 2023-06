Volley: Oleifici Pantaleo rinnova la partnership con la Podio Volley Fasano

Si rinnova il sodalizio tra l’azienda olearia fasanese Pantaleo e la società pallavolistica Il Podio Volley Fasano che ha coronato la sua grande stagione sportiva con la vittoria del campionato di serie B2 femminile. Un legame vincente tra due realtà di primo piano nella promozione dello sport e del benessere nel territorio fasanese.

Un matrimonio fortunato che nella scorsa stagione ha portato la società gialloblù a sbarcare nel terzo campionato italiano di pallavolo femminile (B1) dove si prepara a raggiungere altri prestigiosi traguardi.

“Sono molto contento del nostro rapporto con questa bella realtà sportiva fasanese – dichiara l’amministratore di Oleifici Pantaleo Nicola Pantaleo – che nella scorsa stagione ha prodotto un grande risultato. La nostra azienda è da tempo in prima linea nella promozione del benessere fisico a tutte le latitudini. E l’impegno sportivo ben si sposa con le qualità dell’olio extra vergine di oliva, tra gli ingredienti base della famosa dieta mediterranea. Rinnovare il nostro partenariato con Il Podio Volley Fasano ci permetterà di lavorare per un comune obiettivo: la crescita di un grande movimento, molto ben diretto, che da anni contribuisce in maniera esponenziale allo sviluppo motorio e sportivo di tanti ragazzi e ragazze che si avvicinano all’affascinante mondo della pallavolo”.

Un connubio fortemente auspicato anche dalla società presieduta da Renzo Abete, in segno di grande continuità. Riparte con grandi propositi, quindi, la nuova stagione della Pantaleo Il Podio Volley Fasano che tra qualche mese farà il suo primo storico esordio nel campionato di serie B1 femminile. “Felicissimi di continuare a far squadra con la Olearia Pantaleo – afferma il presidente Abete – legando il nostro nome a un marchio di qualità che ben si sposa con i nostri obiettivi, da sempre mirati allo sviluppo e alla crescita del mondo della pallavolo”.