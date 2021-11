Ostacolo Florigel Andria per la Materdomiini volley

Sesta di campionato, nuovamente al Pala Grotte, stavolta eccezionalmente di domenica, 21 Novembre, ore 17.00, contro Florigel Andria.

La formazione di Luca Leoni ha già affrontato la squadra ospite nella prima amichevole di pre-season, giocata lo scorso 4 Ottobre (nell'occasione l'incontro è finito in favore dei gialloblù per 3-1 ma si è trattato pur sempre di un allenamento congiunto), stavolta le dinamiche del campionato richiederanno una prova matura ai ragazzi U19 della Mater. L’obiettivo è anche quello di riscattare il netto 3-0 di una settimana fa per mano dell’’Indeco Molfetta.

L’ingresso è libero con prenotazione e green pass obbligatori.