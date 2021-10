La Pallavolo Bari annuncia la partnership con Drago

La Pallavolo Bari ha annunciato una nuova partnership con Drago s.r.l., che li vedrà legati per la stagione sportiva di serie B 2021/2022.

Drago s.r.l. è un’azienda specializzata da più di vent’anni nell’installazione, manutenzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di riscaldamento e di condizionamento, impegnata costantemente per fornire servizi professionali nel campo dell’impiantistica e della termotecnica.

La ditta ha sede a Bari e si occupa di caldaie, condizionatori e pannelli solari. Dispone di un rifornito magazzino ricambi, che consente ai tecnici di operare rapidamente ed efficacemente, riparando caldaie, stufe e condizionatori di ogni marca. Cortesia e un ottimo rapporto qualità prezzo la rendono un importante riferimento per il settore termoidraulico del capoluogo pugliese.

Daniele Piepoli, amministratore dell’azienda, ha dichiarato: “ Abbiamo scelto di sponsorizzare la Pallavolo Bari perché cerchiamo partner di prestigio. Nutriamo la voglia di farci conoscere da un pubblico sempre più vasto, condividendo un obiettivo comune con la società pallavolistica barese, ovvero la volontà di crescita. Ci aspettiamo un coinvolgimento da parte del pubblico con servizi dedicati ai tifosi e gli appassionati. Siamo anche fiduciosi che le persone possano trovare un punto di riferimento per qualsiasi problematica e necessità nel nostro campo di attività, ovvero nel settore del riscaldamento e condizionamento”.



“Siamo molto soddisfatti di poter intraprendere un prezioso ed importante consorzio con la Drago s.r.l. L’augurio è quello di raggiungere traguardi sempre più importanti per continuare a crescere insieme” – ha commentato il Direttore Generale della Pallavolo Bari Antonio Laforgia.