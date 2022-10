Parte il campionato 2022-2023 di Castellana Grotte: primo avversario l'Amando Volley

Dopo una preparazione travagliata ed amichevoli saltate per traversie mediche, parte il campionato nazionale di serie B1 della Grotte Volley targata Zero5. Il primo avversario è uno squadrone siciliano, il Santa Teresa di Riva. Prima battuta sabato 8 ottobre alle ore 16 al Palagrotte. Ingresso libero. Prima di parlare della gara, c’è da registrare il ritiro dal campionato del Palermo, per cui il campionato sarà a 12 squadre, ed un avvicendamento nella formazione. Partita Noemi Palmieri con una risoluzione consensuale, arriva a sostituirla nello stesso ruolo di martello-ricettore, la milanese Isabella Rossi. La schiacciatrice alta 179 cm, dopo un brillante inizio nelle giovanili locali, ha esordito in B1 col Casale Monferrato.

Successivamente varie partecipazioni a campionati di B2 e B1 per approdare lo scorso anno a Castelbellino in B1 dove ha sfiorato l’accesso ai playoff. “Sono diplomata perito turistico”, ci informa direttamente, “attualmente studio scienze motorie e sono abituata a girare per l’Italia fin da quando avevo 17 anni. Mi adatto facilmente ai cambiamenti e per carattere non mi tiro mai indietro davanti alle nuove esperienze. Mi mancava farne una al sud, in particolare in Puglia che mi ha sempre affascinata ed ho quindi accettato volentieri di venire a Castellana perché società seria e ben organizzata. Il gruppo nel complesso è giovane e quindi il lavoro durante la settimana con le compagne è tutto per poter affrontare un campionato non facile. Non conosco la realtà dei gironi del sud, ma questo crea nuovi stimoli”.

La prima avversaria di stagione sarà la Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva di mister Antonio Jimenez (ex nazionale spagnolo ed ex allenatore della Florens Castellana in B1 nel 2004-05) che dispone di una formazione dall’alto potenziale che sicuramente lotterà per la promozione. Jimenez, in una intervista pre-campionato, ha dichiarato di non sottovalutare la Zero5, ma di essere ottimista sull’esito dell’incontro. La squadra messinese nelle amichevoli disputate ha mostrato un’ottima compattezza. Nell’ultimo incontro amichevole contro l’Akademia di Messina di serie A, ha vinto 4 set su 4.

La probabile formazione titolare dovrebbe essere: Benny Bertiglia opposta all’argentina Romina Courroux, Barbara Murri e Chiara Cecchini centrali, Marcela Nielsen ed Erica Giacomel in banda, Francesca Galuppi libero. Indubbiamente, un’ottima squadra. Completano il roster la palleggiatrice Anna Amaturo, le schiacciatrici Sara Gervasi e Giulia Santoro, la centrale Alessia De Candia ed il libero Maria Chiara Spitaleri. Delle cinque gare disputate finora con il Santa Teresa di Riva (dispari per il blocco del campionato 19-20), quattro vittorie per le siciliane e solo una al tiebreak per la Zero5. Lo scorso anno ambedue le gare si sono concluse 0-3 per loro. Pronostico chiuso? Non è detto finché non cade l’ultima palla. Le altre gare saranno: Casal dei Pazzi Roma-Gesan Marsala; Narconon Melendugno-Hub Ambiente Catania; Forex San Salvatore Telesino-Baronissi; Lu.Vo Barattoli Arzano-Givova Fiamma Torrese; riposa Pomezia.