Penultima giornata di regular season, per il Turi trasferta a Molfetta

Archiviata la sosta pasquale torna il campionato di serie B con le ultime due giornate della regular season che vedranno la compagine turese impegnata in trasferta contro Molfetta e Materdomini. Pausa che si spera possa aver svuotato l’infermeria biancoazzurra mettendo lo staff tecnico di mister Difino in condizione di poter disporre di un regista effettivo in campo.

Per capitan Scio e compagni sabato 23 c’è lo scontro diretto contro la Pallavolo Molfetta di mister Castellaneta, squadra in un ottimo momento di forma e risultati che nelle ultime giornate ha battuto tra l’altro Bari e Leverano in casa mentre il Campobasso a domicilio.

In classifica i biancorossi sono al quinto posto con tre lunghezze di vantaggio sul Turi; gli ospiti dovranno dare il meglio per lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo sfortunato.

Il confronto tra le due squadre storicamente è sempre stato combattuto e di alto livello. All’andata i biancoazzurri si imposero per 3-1 su Delvecchio e soci.

Appuntamento per sabato 23 al Pala Poli alle ore 18:00; dirigeranno l’incontro la coppia campana formata da Ilaria Reynaud e Anna D’Aniello.