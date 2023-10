Volley B maschile, l'SNS Cus Bari si prepara alla prima trasferta stagionale

Il punto conquistato all'esordio può rendere parzialmente soddisfatti perchè ottenuto al cospetto di una squadra tra le più blasonate del girone, l'esperto Grottaglie, ma ora per l'SNS Cus Bari arriva il momento di non accontentarsi. Nel prossimo turno gli universitari dovranno affrontare, domani alle ore 19, la BCC Leverano, squadra che per curiosità del destino ha subito nella partita precedente la stessa sorte dei biancorossoblù.

Per i quali sarà ora indispensabile capitalizzare quanto di buono fatto vedere al PalaTermeMargheritadiSavoia e, dopo una settimana di duro lavoro in palestra, ci si aspetta che possano arrivare punti importanti da questa prima trasferta di questo girone H.

Tutti arruolabili in vista di questo appuntamento, compreso l'opposto Simone Lorusso, unico assente nel match precedente.

Il punto del coach

Corrado Mancini, che torna in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica, attende con curiosità l'impegno in terra leccese:

"Mettiamo da parte la buona prestazione e il punto conquistato con il Grottaglie che, sinceramente, non era nei nostri pronostici. Concentriamoci sul prossimo avversario: il Leverano.

Una squadra di categoria, molto fisica, con un opposto che riesce a fare la differenza. Hanno una storia, un palazzetto e una società molto ambiziosi e vorranno riscattarsi della sconfitta subita nella gara d’esordio. Dalla prima giornata – continua - abbiamo ricavato importanti indicazioni. Dobbiamo migliorare in tante situazioni di gioco e già durante la settimana ci siamo confrontati per capire quello che non è andato come dovuto. Ma sappiamo anche di avere espresso in campo molte cose positive. Siamo sicuramente più preparati e consapevoli di potercela giocare alla pari. In verità, vedendo la gara con il Grottaglie, mi sono convinto che possiamo farcela con tutti".