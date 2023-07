Volley: Sarà Michela Pisano il nuovo libero della Pantaleo Podio Volley Fasano

La Pantaleo Podio Volley Fasano mette segno un nuovo colpo di mercato. Sarà infatti Michela Pisano, venticinque anni per 168 cm a ricoprire il ruolo di libero del prossimo roster che sarà nuovamente diretto da coach Paolo Totero. Un curriculum sportivo di tutto rispetto quello presentato dall’atleta beneventana che nelle ultime tre stagioni si è imposta nel campionato di serie B1 tra le fila del Accademia Sant’Anna di Messina sino ad arrivare al prestigioso palcoscenico della serie A2. Campionato cadetto disputato proprio nelle fila della formazione siciliana. Roster nel quale era approdata nella stagione 2021/22 e che le era valsa la vittoria del campionato di B1 con il successivo passaggio in serie A2. Una carriera da professionista cominciata in terra pugliese tra le fila del FLV Cerignola.

“Sono molto contenta di tornare in Puglia – afferma Michela Pisano – una regione in cui ho iniziato la mia carriera professionistica andando via di casa a soli 19 anni per entrare a far parte di una bella realtà pallavolistica come quella di Cerignola. Successivamente il passaggio nell’Accademia Sant’Anna di Messina. Due anni meravigliosi in terra siciliana culminati con la promozione e successiva partecipazione al campionato di serie A2. Oggi riparto da Fasano con nuovi obiettivi e una nuova carica al fine di dare il massimo contributo alla mia nuova squadra. Mi sono sentita immediatamente voluta dal ds Micaela Cofano, tale da scegliere questa società senza pensarci troppo. Spero di poter contribuire in maniera decisiva agli obiettivi prefissati dalla società, con tanto lavoro e sacrificio quotidiano: valori da cui ripartire in ogni stagione sportiva. Non vedo l’ora di cominciare e di far parte di questa nuova famiglia”.