Volley: Sfida decisiva al Salvemini, la Pantaleo Podio Volley Fasano ospita la Vipostore Francavilla.

La Pantaleo Podio Volley Fasano alla prova del nove contro la Vipostore Francavilla. Match clou che potrebbe decidere l’esito finale di questo campionato per entrambe le compagini. Gara decisiva per due roster che giungono alla resa dei conti con solo tre punti di distacco per le fasanesi, dettati da una classifica che al momento vede la squadra francavillese aver disputato una gara in meno rispetto alle gialloblù fasanesi. Ospiti allenati da coach Carmine Simone Giunta che nell’arco di tutto il campionato hanno totalizzato una sola sconfitta proprio contro la Pantaleo Podio Volley Fasano nella gara di andata. Formazione di altissimo valore tecnico, capitanata dall’opposto Emanuela Morone e tra le cui fila spicca la schiacciatrice di origini bulgare Adriana Kostadinova.

“Gara molto complicata – avverte coach Paolo Totero – contro una formazione di altissimo valore tecnico. Sarà una gara di altissima intensità agonistica ed emotiva per entrambe le compagini. Dobbiamo essere bravi a mantenere sempre la calma anche nei momenti difficili del match e non perdere mai la concentrazione. Non sarà una gara facile e per questo bisogna avere pazienza e perseveranza”.

Nel match di andata le gialloblù fasanesi si imposero per 3-2 al termine di una gara spettacolare e senza esclusioni di colpi. Una vittoria che lancio le fasanesi in testa alla classifica senza però fiaccare il morale delle francavillesi attualmente agganciate alla capolista fasanese. Gara decisiva quindi per la testa del girone L che vede il Salvemini già sold out a fronte delle numerosissime richieste di accesso presentate alla società fasanese.

Inizio gara previsto per le 19.30 presso il palestrone Salvemini di Fasano. Incontro arbitrato dai sig. Gaetano Morena E Gerardo Iula.